"مايو كلينك" و"المستشفي الأمريكي دبي" يعززان شراكتهما للإرتقاء بالرعاية الصحية والتعليم الطبي في دبي

سيعمل الجانبان على تعزيز رعاية المرضى من خلال تعزيز التعاون المشترك، مع التركيز على الابتكار في الممارسات السريرية وتطوير التعليم والبحث الطبي

أعلن المستشفى الأمريكي دبي، العضو الرائد في شبكة رعاية مايو كلينك الشهيرة عالميًا، عن تعزيز شراكته الاستراتيجية مع "مايو كلينك" في خطوة محورية تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي في دبي والمنطقة.

وجري الإعلان عن هذا التعاون على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي "آراب هيلث 2025"، الحدث الرائد في قطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، الذي يعقد في إمارة دبي خلال الفترة من من 27 إلى 30 يناير 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار "حيث يلتقي عالم الرعاية الصحية تحت سقف واحد".

وتجسد العلاقة المتنامية بين المستشفى الأمريكي دبي و"مايو كلينك" رؤية مشتركة تهدف إلى إحداث تحول جذري في رعاية المرضى، ودفع عجلة الابتكار، وتعزيز مكانة دبي كأحد المراكز العالمية الرائدة في مجال التميز الصحي. ويشمل التعاون الجديد تحسين الممارسات السريرية، وزيادة الكفاءة التشغيلية في المستشفى الأمريكي دبي، إضافة إلى دمج أحدث التقنيات لرفع معايير جودة الرعاية الصحية.

وتُعدّ خطوة إنشاء أول كلية طبية في دبي تمنح شهادة "دكتور في الطب" (M.D.)، بالتعاون مع كلية "مايو كلينك" للطب والعلوم، واحدة من أبرز معالم هذا التعاون، حيث تهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تزويد المنطقة بقادة في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير تعليم طبي متميز ومرافق متطورة وبرامج تدريبية متخصصة.

واستفاد المستشفى الأمريكي دبي، منذ انضمامه إلى شبكة رعاية "مايو كلينك" في عام 2013، من الفرصة الفريدة لهذه الشراكة في تعزيز قدراته السريرية، إذ يعد هذا التعاون المُعزز امتداداً لتلك الأسس المتينة، حيث يشمل عدة مسارات جديدة مثل إنشاء مركز محاكاة طبي متقدم للتدريب الطبي، وتبسيط سير العمل لتحسين الكفاءة التشغيلية، وتوسيع خدمات التخصصات الدقيقة لتلبية احتياجات المرضى المعقدة.

كما سيتعاون الطرفان في مجالات البحث العلمي والابتكار، حيث ستقدم "مايو كلينك" خبراتها لمساعدة المستشفى الأمريكي دبي في إنشاء بنية تحتية قوية للبحث السريري، وتحسين الموارد المتاحة، ودمج العمليات البحثية مع العناية السريرية، مما سيمكن المستشفى من تطوير بروتوكولات علاجية جديدة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية.

وستسهم هذه الخطوات في تعزيز نهج المستشفى الذي يضع المريض في المقام الأول من خلال تطوير العمليات السريرية والتشغيلية وتقديم رعاية طبية شاملة تحت سقف واحد، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والثقة من المرضى في دبي والمنطقة، مع توفير الرعاية الصحية المتطورة دون الحاجة إلى السفر إلى الخارج.

وفي هذه المناسبة، أعرب شريف بشارة، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي دبي، عن حماسه لتعميق الشراكة مع "مايو كلينك"، قائلاً: "نحن متحمسون للغاية لتعزيز تعاوننا مع ‘مايو كلينك’ المؤسسة العالمية الرائدة، لا سيما وأن التميز السريري والتعليم هما الأساس لتحقيق تحول حقيقي في قطاع الرعاية الصحية. ومع النطاق الموسع لهذا التعاون، نحن ملتزمون بتحديد معايير جديدة في رعاية المرضى من خلال تحسين الممارسات السريرية وتعزيز التعليم والبحث."

من جانبه، أكد خورخي باسكوال، دكتور في الطب، أخصائي أمراض الرئة ورئيس "مايو كلينك" الدولي بالإنابة، على أهمية التعاون في تعزيز معايير الرعاية الصحية في دبي والمنطقة، وأضاف قائلاً: "من خلال دمج خبرات ‘ مايو كلينك ‘ مع إمكانيات المستشفى الأمريكي دبي ورؤيته المستقبلية، سنُقدم حلولًا مبتكرة ترفع من جودة الرعاية الصحية وتضع معايير جديدة في التعليم الطبي والبحث. هذا التعاون يعكس التزامنا المشترك بتحقيق أفضل النتائج الصحية لصالح المرضى والمجتمعات."

من جهته، أكد بيجو سامكوتي، الرئيس التنفيذي للعمليات في "مايو كلينك" الدولية، على أهمية هذه المبادرة، مشيراً إلى إن تأسيس هذه الكلية الطبية هو تجسيد لالتزامنا المشترك بالتميز السريري والتعليم.

وأضاف سامكوتي: "من خلال دمج التعليم عالي الجودة مع رعاية المرضى الاستثنائية، نعمل على تشكيل مستقبل حيث يصبح الابتكار والإنسانية أساسًا للرعاية الصحية."