عمر لوتاه : "عام المجتمع" يعزز اهتمام القيادة الرشيدة بالقيم والتميز

قال سعادة عمر لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ،أن يكون عام 2025 "عام المجتمع" هو دليل يعكس اهتمام القيادة الرشيدة في الدولة وتعزيزها الدائم بالأسرة واعتبارها اللبنة الأساسية للتطور والتقدم وجعل الأنسان شريكا في عملية احداث التنمية المستدامة .

ولفت سعادته إلى أن الدولة تحرص منذ قيامها بتوفير الحياة الكريمة للإنسان ورفاهيته وجعله الركيزة الأساسية في محور التنمية ، الأمر الذي أسفر عن تلاحم الشعب مع القيادة الرشيدة وتحقيق المنجزات الحضرية التي شهدتها الدولة منذ قيام مسيرة الاتحاد المباركة الى يومنا الحاضر .

وأكد سعادة لوتاه أن "عام المجتمع" يأتي تعزيزا لاهتمام القيادة الرشيدة بالموروث وقيم المجتمع والتمسك بها مع السير في درب التميز والتقدم ومواكبة التطورات العالمية واهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وغرس هذه القيم في نفوس الأبناء والمشاركة الفاعلة للفرد في عملية الترابط الأسري والمجتمعي الذي يعكس قوة وتلاحم المجتمع في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في بناء وطن شامخ ترفع رايته في المحافل الدولية ،والحفاظ على الموارد واستدامتها للأجيال المقبلة.