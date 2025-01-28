عبد الرحمن النعيمي : "عام المجتمع "يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة في النهضة

أكد سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، عام 2025 ،عام المجتمع، يؤكد على منهج دولتنا الرائدة في تمكين ودعم الروابط القوية بين أفراد المجتمع وتعزيز القيم والتراث والهوية.

وقال سعادته إن الإعلان يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة في نهضة المجتمع، وتعزيز الدور الفعال لأفراده وتمكينهم من تقديم الإنجازات النوعية.

وأوضح سعادته أن الدائرة ستعمل على وضع خطة شاملة ومتكاملة لتنفيذ مبادرات مجتمعية متنوعة، وستعمل على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية وتحقيق التقدم المجتمعي، بالتعاون مع جميع القطاعات لتحقيق أفضل النتائج.