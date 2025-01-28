لؤي بالهول: "عام المجتمع" يعزز المسؤولية المشتركة في بناء الوطن

أكد سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2025 ليكون "عام المجتمع" تحت شعار "يدًا بيد"، يجسد المسؤولية المشتركة في بناء الوطن.

قال إن مسيرة نهضة الوطن بدأت من المجتمع، من خلال وحدة أبنائه وتكاتفهم وتماسكهم في بناء اتحاد راسخ، يأخذ بكل أسباب التقدم والمعاصرة، ويحافظ في الوقت ذاته على تقاليده الراسخة، والانتماء العميق لثوابته، وسيبقى المجتمع هو منطلق كل تطور، وعماد كل قوة، والأساس المتين لتنشئة أجيال واعية بدورها الوطني، متمسكةً بإرثها الثقافي، مراعيةً قيمها الأسرية والوطنية التي ترسم الوجه الحضاري لهذا الوطن.

وأشار سعادة الدكتور بالهول إلى أنه منذ بداية الاتحاد، وبموجب تشريعه الدستوري، أكدت دولة الإمارات أهمية الأسرة في بناء حاضرها وتشكيل مستقبلها، باعتبارها أولوية في أدوات التقدم، وبوصفها أساس المجتمع وإحدى ركائزه التي يحميها القانون، ويصون ثوابتها، من خلال المؤسسات والمبادرات التي تدعم مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة التي تقوم على أبعاد أخلاقية رفيعة، وهوية وطنية عميقة، إيمانًا من القيادة الرشيدة بأن البناء السليم للمجتمعات والارتقاء بكيانها، مرهون بصون منظومتها القيمية التي تمثل سياجًا حاميًا لجميع أفراد المجتمع.