محطة ضافر تستضيف أعضاء غرفة التجارة الفرنسية الإماراتية

استضافت محطة الظفرة للطاقة الشمسية وفدا من غرفة التجارة الفرنسية الإماراتية برئاسة الشيخة د. الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان والسيدة فرانسواز نييمتشينوف حيث جمعت الزيارة بين خبراء من لجنة المرأة الفرنسية الإماراتية ولجنة الطاقة ولجنة البناء، وذلك تعزيز الحوار والتعاون حول أهداف الاستدامة والتزامات تغير المناخ.

وقد وفرت هذه الزيارة رؤى قيمة حول التقنيات المتطورة التي تدفع التحول في الطاقة في البلاد ودعم المرأة في القيادة حيث تلعب لجنة المرأة الفرنسية الإماراتية، وهي مبادرة رئيسية لغرفة التجارة الفرنسية الإماراتية، دورًا مهمًا في تمكين المرأة في الأعمال التجارية.

وتهدف اللجنة، التي ترأسها الشيخة د. الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان والسيدة فرانسواز نييمتشينوف، إلى دعم القيادة الفعالة والناجحة للسيدات الفرنسيات والإماراتيات في مجال الأعمال التجارية، ورائدات الأعمال، والخريجات، مما يجعلهن شركاء حيويين في التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة.