المدارس الخاصة بعجمان تسجل نمواً في أعداد الطلبة بنسبة 14.3%

سجلت المدارس الخاصة في إمارة عجمان نموا في أعداد الطلبة بنسبة 14.3% للسنة الدراسية الحالية 2024- 2025 ، والتي شهدت مع العام الدراسي الماضي ، افتتاح خمس مدارس خاصة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المدارس الخاصة في عجمان إلى 47 مدرسة تستقبل 85000 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة فيما تبلغ نسبة المواطنين 6.02% .

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي مدير مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان في تصريح خاص لوكالة إنباء الإمارات / وام / إن الأرقام المذكور تؤكد بشكل واضح علي نجاح الإمارة في تحقيق إستراتيجيتها الهادفة الي تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات التعليمية ذات المخرجات رفيعة المستوي ليس علي مستوي الدولة فحسب بل وعلى مستوي المنطقة بشكل عام وتحقيق تطلعاتها الهادفة إلى تطبيق جودة مستدامة في المنظومة التعليمية مشيرا إلي أن إجمالي عدد العاملين من الكادر التعليمي و صل خلال نفس الفترة إلى 3892 عاملا فيما بلغ إجمالي عدد العاملين من الكادر الإداري 950 كادرا .

وعن المناهج التي تطبقها المدارس الخاصة في عجمان قال مدير مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان : إن عدد المدارس المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم يبلغ “14” مدرسة خاصة فيما يبلغ عدد المدارس المبطقة للمنهاج الإمريكي (5) مدارس خاصة فيما تطبق عشر مدارس المنهاج البريطاني ومدرسة واحدة تطبق منهاج البكالوريا الدولية ومدرسة واحدة تطبق المنهاج الدولي الخاص إضافة إلى مدرسة واحدة تطبق منهاجين مختلفين “الوزاري و الأمريكي” ومدرستين تطبقان المنهاج الباكستاني و13 مدرسة تطبق المنهاج الهندي.

وأكد الهاشمي علي دور المكتب في تحقيق رؤية عجمان 2030 من خلال تحقيق أدواره الرئيسية والداعمة لتوجهات تلك الرؤية عبر خلق بيئة أعمال تنافسية ومناخ استثماري يدفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال تطوير نظام متكامل لجذب الاستثمارات التعليمية المستدامة ودعم نمو قطاع التعليم عبر التنسيق مع الجهات المحلية المعنية لضمان دمج المرافق التعليمية في خطط التنمية الحضرية مما يسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في التعليم الخاص.

وأكد سعادة مدير مكتب شؤون التعليم الخاص علي سعي المكتب لبناء كوادر وطنية قادرة على تحقيق تطلعات الإمارة و ضمان توفير تعليم عالمي المستوى يعزز التحصيل الأكاديمي ويُعدّ جيلاً مؤهلاً لقيادة المستقبل بجدارة عن طريق الإشراف المستمر على المدارس الخاصة لضمان التزامها بالمعايير التعليمية العالمية والعمل على رفع جودة التعليم في المؤسسات الخاصة بما يتماشى مع رؤية عجمان الإستراتيجية إلى جانب ترسيخ مكانة عجمان كمركز للفنون والثقافة ودمج الأنشطة الفنية والثقافية ضمن مناهجها وأنشطتها المدرسية مع تشجيع التعاون بين القطاعين الفني والتعليمي لتطوير برامج مبتكرة تشمل الفنون المدرسية و المعارض وورش العمل والفعاليات الثقافية التي تسهم في ربط الطلاب بتراث عجمان الغني وتقاليدها الفنية العريقة ودعم البرامج المدرسية التي تعرّف الطلاب بالتراث الحضري لعجمان وتنظيم برامج تعليمية وجولات تثقيفية تعزز ارتباط الطلاب بالتراث الثقافي للإمارة .

وقال الهاشمي : إن المكتب يقوم بدور كبير في بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن يتمثل في ضمان تقديم المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة في عجمان تعليمًا شاملاً يلبي احتياجات أصحاب الهمم مما يسهم في تحقيق التوازن والتكافؤ التعليمي والتركيز على تعزيز قيم المجتمع والمحافظة على الهوية الإماراتية من خلال تشجيع المؤسسات التعليمية الخاصة على دمج الهوية والتقاليد والقيم الثقافية الإماراتية ضمن مناهجها وبرامجها الدراسية وتحفيزها على المشاركة المجتمعية من خلال تنظيم الأنشطة اللاصفية والاحتفالات الوطنية بما يعزز القيم الإماراتية لدى الأجيال المقبلة.

وأكد سعادته أن مكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان لكي يتمكن من تحقيق كافة أهدافه وإستراتيجياته يسعي إلى توثيق شراكاته وتعاونه مع كافة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة مشيرا إلى قيام المكتب خلال العام الماضي بتوقيع ثماني مذكرات تفاهم مع الشركاء الإستراتيجين دعما لجهود المكتب في إطلاق المبادرات والبرامج التعليمية بما يسهم في تحقيق المستهدفات المرجوة منها وتضمن حصول كافة الطلاب في عجمان على مستوى تعليمي وفق أرقى المعايير العالمية.