الأسبوع العربي للمدفوعات يعود إلى أبوظبي بنسخته الثانية

انطلقت اليوم فعاليات "الأسبوع العربي للمدفوعات" التي تستمر حتى 29 يناير الجاري في أبوظبي، بمشاركة نخبة من قادة القطاع المالي وكبار الخبراء الدوليين. يُنظَّم الحدث من قِبَل المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية "بُنى"، بهدف استعراض أحدث الابتكارات والتحديات في عالم المدفوعات والخدمات المالية، مع تسليط الضوء على مستقبل القطاع المالي وتعزيز استدامته.

ويتناول الحدث الذى حضره أكثر من 300 خبير ومتخصص إضافةً إلى 50 متحدثاً من أبرز المؤسسات المالية العالمية... مجموعة من القضايا البارزة، مثل التطورات في المدفوعات الفورية، التحويلات عبر الحدود، الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، مركزا على التقنيات الحديثة مثل العملات الرقمية للبنوك المركزية CBDCs، الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات المرتبطة بالأوراق المالية الرقمية.

كما يركّز "الأسبوع العربي للمدفوعات" على خلق منصة شاملة تُتيح لقادة القطاع تبادل الأفكار والخبرات واستعراض أفضل الممارسات العالمية وذلك بهدف دعم تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي في قطاع المدفوعات، مما يسهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

و قال سعادة المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ورئيس مجلس إدارة "بنى"، الدكتور فهد بن محمد التركي: يعكس الحدث التزام المنطقة بدعم الابتكار وتعزيز الشراكات الفعّالة في القطاع المالي، كما يسلط الضوء على أهمية تبني المعايير الدولية لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يمكّن القطاع المالي من التكيف مع المتغيرات العالمية وتلبية متطلبات المستقبل بنجاح.