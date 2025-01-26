"الإمارات للخدمات الصحية" تستعرض حلولاً مبتكرة بمجال صحة الأسرة في" آراب هليث 2025"

تستعرض مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في النسخة الخمسين من معرض ومؤتمر الصحة العربي"آراب هيلث 2025" الذي تنطلق أعماله بدبي غدا 19 خدمة ومشروعاً مبتكراً، منها 13 مشروعاً تنفرد المؤسسة بعرضها لأول مرة على منصتها وذلك تحت شعار "مستقبل الصحة الآن".

وتخصص المؤسسة ضمن مشاركتها محوراً تحت عنوان “صحة الأسرة ورعاية المجتمع” تقدم ضمنه ثلاثة مشاريع مبتكرة، يعرض اثنان منها لأول مرة على المستويين الإقليمي والعالمي، في تعاون وثيق مع أهم شركائها الدوليين.

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن مشاركة المؤسسة تأتي انعكاساً لرؤية قيادة الدولة الرشيدة التي تضع رفاه المجتمع في مقدمة أولوياتها مؤكدا أن الأسرة الأساس الذي تبنى عليه المجتمعات، وأن الاستثمار في صحتها يعكس الحرص على تعزيز جودة حياة الأسر الإماراتية ودعم استقرارها النفسي والاجتماعي وتوفير حياة كريمة ومستدامة لجميع أفرادها.

وضمن أحد أبرز المشاريع يتم عرض “باقة خدمات صحة الأسرة” بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ومشروع "العلاج الجيني أثناء الحمل"، وهو مشروع بحثي يتم تنفيذه بالشراكة مع مستشفى فيلادلفيا للأطفال بالولايات المتحدة .

وتعرض المؤسسة خلال " آراب هيلث 2025 " لأول مرة برنامجاً مبتكراً للكشف المبكر عن سرطان الثدي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.