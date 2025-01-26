"ملتقى شباب دبي" يجمع المسؤولين والكفاءات الشابة لتعزيز مشاركتها في صناعة القرار ومسارات التنمية

بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من مختلف القطاعات، تستعد دبي لاستضافة "ملتقى شباب دبي" بعد غد الثلاثاء والذي ينظمه "مجلس دبي للشباب" تحت رعاية المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في تصور وتصميم وبناء مستقبل دبي وتحقيق خططها الاستراتيجية الطموحة.

ويشكّل الملتقى، الذي يقام في مكتبة محمد بن راشد، منصة استراتيجية لتعزيز دور الشباب وتمكينهم للمساهمة بفعالية في تحقيق رؤية دبي المستقبلية، كما يشهد الملتقى إطلاق مجموعة من المبادرات المبتكرة لدعم وتمكين الشباب في الإمارة، حيث يقدم الشركاء الاستراتيجيون مبادرات وبرامج نوعية تهدف إلى تعزيز القدرات الشبابية في مختلف القطاعات الحيوية.

وبهذه المناسبة، أكد حسن سبت، رئيس مجلس دبي للشباب، على أهمية الملتقى قائلاً: "ملتقى شباب دبي فعالية مهمة وفرصة استثنائية لتفعيل دور الشباب، وتعزيز شراكتهم مع صناع القرار والجهات الحكومية والخاصة. ونحن نسعى من خلال هذا الملتقى إلى تمكين الشباب وإطلاق طاقاتهم ليصبحوا قادة في مختلف المجالات."

ويأتي تنظيم ملتقى شباب دبي كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز مكانة الشباب في مسيرة التنمية المستدامة ودعمهم ليصبحوا قادة المستقبل. وسيتيح الحدث فرصة فريدة للشباب للقاء قيادات في مختلف القطاعات والتفاعل معهم، بما يسهم في تبادل الأفكار ورسم مسارات جديدة تواكب تطلعاتهم.

الجدير بالذكر أن الملتقى يشهد مشاركة مؤسسات رائدة وشخصيات مؤثرة، حيث سيقوم الشركاء الاستراتيجيون بإطلاق مبادرات مبتكرة موجهة للشباب، تهدف إلى تمكينهم في مختلف القطاعات وتعزيز إسهاماتهم في مسيرة التنمية الشاملة لدبي.