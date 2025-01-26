الإمارات و "آيرينا" تقودان حوار تحوّل الطاقة والتوازن بين الجنسين

استضافت دولة الإمارات، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، اليوم جلسة حوارية مخصصة لمبادرتي"المرأة في الدبلوماسية" و"حديث الطاقة المتجددة"، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للطاقة النظيفة الذي يصادف 26 من يناير كل عام.

تزامن الحدث هذا العام مع الذكرى الـ 16 لتأسيس "آيرينا" مع التأكيد على أهمية الالتزام العالمي بتوفير الوصول الشامل للطاقة النظيفة وتحقيق الأهداف المناخية التي تم التعهد بها خلال "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام مؤتمر الأطراف " COP28".

وبحثت الجلسة، التي استضافها مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، دور التعاون بين دولة الإمارات و"آيرينا" في تعزيز التوازن بين الجنسين في دبلوماسية الطاقة وقيادة قضاياها مع دعم الحوار الشامل في إنجاح التحول العالمي في مجال الطاقة. واستضاف الحدث الممثلين الدائمين لدول العالم لدى "آيرينا" والدبلوماسيين وقادة قطاعات الطاقة من مختلف البلدان لتعزيز الأثر المنشود وتنمية هذه البرامج والمبادرات وتبادل الخبرات وترسيخ أفضل الممارسات وتحديث خارطة الطريق نحو المستقبل.

وتطرق المشاركون للموضوعات والهياكل الرئيسية للجلسات المستقبلية ، وناقشوا سبل زيادة الزخم لحوارات التوازن بين الجنسين والتحول في مجال الطاقة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف " COP30" نهاية العام الجاري في بيليم بالبرازيل.

وبهذا الصدد، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة،التزام دولة الإمارات بانتقال عادل وشامل إلى الطاقة النظيفة، لافتة إلى أن جلسات اليوم ترسخ أهمية الشمول والتوازن بين الجنسين في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وأعربت عن ثقتها بأن تمكين المرأة وضمان مشاركتها سيطلق الإمكانات الكاملة لقطاع الطاقة العالمي، منوهة إلى أهمية استضافة هذا الحوار المهم والعمل مع "آيرينا" والدول الأخرى على تسريع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.

من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن شراكة الإمارات الدائمة مع "آيرينا" تعكس الالتزام المشترك بتعزيز الحوارات الحيوية الفاعلة التي تدفع عجلة التحوّل الحقيقي.

ولفتت إلى الحرص على توسيع الحضور وإفساح المجال لوجهات نظر متنوعة وحلول مبتكرة لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجال المناخ والطاقة عالميا، وذلك عبر دعم التوازن بين الجنسين وتمكين القيادات في مجال الطاقة.

بدوره، أثنى فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا"، على شراكة دولة الإمارات الراسخة في تسريع التحول العالمي بمجال الطاقة، لافتا إلى أن هذا اليوم محطة للتذكير بالإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في معالجة تحديات التغير المناخي، وتعزيز التنمية المستدامة، والحد من التلوث، وتشكيل مستقبل الطاقة النظيفة للجميع.

وقال إن التوزيع العالمي للطاقة المتجددة لا يزال غير متكافئ بشكل كبير، مع انحساره في الجنوب العالمي بشكل متزايد، مؤكدا أن هناك حاجة إلى عمل عالمي عاجل لمعالجة الحواجز الهيكلية والتنظيمية التي تعيق التقدم، مثل الفجوات في البنية التحتية الحيوية، والأطر التنظيمية، والقدرة التقنية، والحاجة إلى زيادة الاستثمار بشكل كبير.

وأختتمت الجلسة بجولة ميدانية في مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي اطلع خلالها المندوبون وممثلو الدول على أحدث التقنيات في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مشروع لتوليد الطاقة المتجددة في العالم في موقع واحد وفق نظام المنتج المستقل.