"سيدات الشارقة" منصة لتمكين القيادات الشابة

بتوجيهات من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة نادي سيدات الشارقة، بات النادي وجهة مثالية ومنصة رائدة لتمكين القيادات الشابة، تجد فيه الخريجات الجدد بيئة مثالية وآمنة للتعلم والإنجاز والإبداع، ويخضن من خلالها رحلةً نحو مواكبة سوق العمل، وتحقيق أهدافهنّ.

وعزّز النادي جهوده لتمكين وتدريب القيادات الشابة عبر شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية رائدة، مثل كليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، ودائرة الموارد البشرية - الشارقة، وبرنامج "ذاتي"، وجامعة عجمان، وجامعة سيتي عجمان، وجامعة الوصل، وقد ساهمت هذه الجهات في دعم الجهود التدريبية التي تتراوح مدتها بين أسبوع إلى 6 أشهر، وتوفر للمتدربات فرصا لاكتساب مهارات تقنية وقيادية، وتواصل فعّال، والعمل الجماعي، وإدارة الوقت، وحل المشكلات.

وامتد أثر التدريب ليشمل فرصًا وظيفية حقيقية، منها تعيين عدد من المتدربات في أقسام مختلفة بالنادي، وارتقين إلى مناصب إدارية عليا لاحقًا، تأكيًا على كفاءتهن وثقة النادي بطاقاتهن.كما شهد النادي تنفيذ عدد من مشاريع التخرج المتميزة، من بينها مشروع إبداعي لتصميم فعالية، مما أتاح للمتدربات تحويل أفكارهن إلى واقع عملي يخدم أهداف النادي ويعزز خبراتهن المهنية.

وقالت عائشة بهيان، مدير إدارة الموارد البشرية في نادي سيدات الشارقة: "لا يقتصر دور النادي على توفير فرص التدريب للخريجات الجدد، بل تعد هذه المبادرة التزاماً منا اتجاه تمكين المرأة، نابعاً من إيماننا بقدراتها وأهمية توفير بيئة تحتضن الإبداع والتطور والريادة. كما نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير كوادرنا الداخلية، حيث أنهى عدد من موظفات النادي مؤخرًا برنامج دبلوم التصميم الجرافيكي والرسوم المتحركة المُقدَّم من خلال مركز ريادة، في خطوة تعكس سعي النادي الدائم إلى رفع كفاءة فريقه وتعزيز قدراته.