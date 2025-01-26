حمدان بن محمد: دبي الوجهة الأولى عالمياً للاستثمارات العقارية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، استمرار النمو القوي في قطاع العقارات بدبي، مع تسجيل أرقام قياسية جديدة في 2024، موضحاً سموه أن القطاع شهد تنفيذ أكثر من 2.78 مليون معاملة عقارية وبلغت قيمة التصرفات 761 مليار درهم، ووصلت الاستثمارات العقارية المسجلة إلى أكثر من 526 مليار درهم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "يواصل قطاع دبي العقاري تسجيل معدلات نمو قوية وأرقام قياسية جديدة، وخلال 2024، تم إنجاز أكثر من 2.78 مليون معاملة عقارية، وبلغت قيمة التصرفات 761 مليار درهم، ووصلت قيمة الاستثمارات العقارية المسجلة لدى الدائرة لأكثر من 526 مليار درهم … كما استقطب سوق دبي العقاري 110 آلاف مستثمر جديد بنسبة نمو قياسية بلغت 55%".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد: "قطاع دبي العقاري … قوي ومرن، وعازمون على مواصلة دعم هذا القطاع وتعزيز قيمته إلى تريليون درهم بحلول 2033 … ونشكر فريق دائرة الأراضي والأملاك في دبي بقيادة المهندس مروان بن غليطة على جهودهم، ونتطلع لمزيد من الإنجازات والابتكارات التي تدعم هذا الزخم المتصاعد في دبي الوجهة الأولى عالمياً للاستثمارات العقارية".