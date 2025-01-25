الطقس المتوقع في الإمارات من الأحد إلى الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الأحد رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س..

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية خاصة ليلاً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً أخر الليل في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس:رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس:رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً و غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.