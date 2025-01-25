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الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات من الأحد إلى الخميس

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البيان

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا الأحد رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س..

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية خاصة ليلاً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً أخر الليل في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس:رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس:رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً و غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.