آمنة الضحاك: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل مستدام للطاقة

أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل مستدام للطاقة والإسهام بشكل فاعلة في تطوير قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة عالمياً.

وقالت، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للطاقة النظيفة، الذي يصادف 26 يناير من كل عام، إن هذا اليوم يمثل فرصة مهمة لاستكشاف دور الطاقة النظيفة في تحقيق الأهداف المناخية من خلال التحول العادل والمنصف لقطاع الطاقة، وضمان أمن الطاقة الذي سيقود نحو مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تفخر باحتضانها ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، إضافة إلى مشروع محطة الطاقة الشمسية المزودة بنظم بطاريات لتخزين الطاقة الذي سيوفر 1 جيجاواط يومياً على مدار الساعة، إلى جانب محطات براكة النووية التي توفر ما يقرب من 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مشيرة إلى أن تلك المشاريع الرائدة تؤكد التزام الدولة وسعيها لتحقيق إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.

وأضافت، إن الجميع يدرك أن التحول إلى الطاقة النظيفة يتطلب تضافر الجهود العالمية، لافتة إلى مشاركة الإمارات باستمرار في الشراكات الدولية الرامية إلى تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار ودعم الدول النامية في سعيها إلى إيجاد حلول مستدامة للطاقة.

وأعادت الدكتورة الضحاك تأكيد التزام الإمارات، في اليوم العالمي للطاقة النظيفة، بتسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة وبناء عالم جديد مدعوم بموارد نظيفة ومستدامة، لافتة إلى أن المشاريع الرائدة التي يتم تطويرها في الدولة تشكل نموذجاً يحتذى به في هذا المجال لجميع دول العالم.