برعاية وحضور عبدالله بن زايد .. انطلاق احتفالية مئوية سلطان العويس في أوبرا دبي

انطلقت، برعاية وحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فعاليات "مئوية الشاعر الراحل سلطان العويس"؛ حيث نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية بهذه المناسبة حفلا موسيقيا ضخما أقيم في "أوبرا دبي".

حضر الحفل إلى جانب سموه، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، وعدد من الشخصيات العامة.

وقال سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في كلمته خلال الحفل: "يشرفنا أن تشاركونا هذا الحفل الأوركسترالي الذي يقام إيذانًا بانطلاق أنشطة مئوية سلطان العويسِ، هذا الشاعر الذي لم يدخر جهدا أو مالًا أو وقتًا في دعمِ الثقافةِ والمثقفينَ، وسَخَّرَ حياتَهُ لخدمةِ الفكرِ والإبداعِ".

وأكد الجاسم: "يزداد هذا الحدث شرفًا بتواجد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، قائدِ الدبلوماسيةِ الإماراتيةِ والداعم للفكر والثقافة والفنون، ورمز الاهتمام بتعزيز الهوية الإماراتية في المحافل المختلفة".

وأضاف: "حضوركم بينَنا اليوم يعبّر عنْ رؤية قيادتِنا الرشيدةِ في دعمِ الإبداع بأشكاله كافة، بما يرَسخ مكانة دولة الإمارات كحاضنة للثقافة وملتقى للمبدعين منْ أنحاء العالمِ المختلفة".

وأشار إلى أن هذه الفعالية، ليست مجرد حفل موسيقي، بلْ هي رسالة تعبر عن عمق الروابطِ بين الفنون المختلفة، وتظْهِرُ كيف يمكن للإبداع أن يكونَ جسرًا للحوارِ والتواصلِ بينَ الثقافاتِ".

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، اعتمدت العام 2025 عامً للاحتفاء بمئوية الشاعر سلطان العويس (1925 ـ 2025).

وبدأ الحفل الموسيقي الذي قدمته الفرقة السمفونية التراثية التي ضمت أكثر من 60 عازفا ومغنيا بقيادة المايسترو محمد القحوم، بمجموعة من المقطوعات التراثية الخليجية تخللتها مقاطع مغناة من قصائد للشاعر سلطان العويس، كما قدمت الفرقة ألوانا من التراث الموسيقي الخليجي بطريقة معاصرة، بينما ردد الجمهور، وعلى إيقاع التراثيات الموسيقية، أغنيات عالقة في الذاكرة من الوجدان الثقافي للمنطقة.

وفي ختام الحفل قدم الدكتور سليمان موسى الجاسم، درع مؤسسة العويس التذكارية للمايسترو محمد القحوم وفرقته وشكرهم على ما قدموه من فن أصيل وتمنى لهم التوفيق في جهودهم للحفاظ على هوية فنية مليئة بالطاقة الثقافية للأنغام المبدعة.

حضر الحفل أكثر من 1800 متفرج من المشارب الثقافية المختلفة، نظراً لما يمثله الشاعر سلطان العويس الذي يعد أحد أبرز وألمع شعراء دولة الإمارات من قيمة ثقافية كبيرة، وما يمثله الموسيقار محمد القحوم من حضور إبداعي على الساحة الفنية.