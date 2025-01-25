شرطة دبي تنظم "صوتك مسموع" في المرقبات

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز شرطة المرقبات ومجلس الروح الإيجابية، فعالية "صوتك مسموع"، وهي مبادرة مجتمعية تابعة لمجلس مديري مراكز الشرطة، وتهدف إلى تنظيم لقاءات مع أفراد مجتمع دبي من مواطنين ومقيمين وشركاء، لتعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات حول الخدمات التي تقدمها شرطة دبي.

شهد الفعالية، العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، والعميد دكتور عبد الرحمن شرف المعمري، مدير مركز حماية الدولي، والعقيد عارف بيشوه، مدير إدارة الحد من الجريمة، والسيدة فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، ونابها، النقيب سعيد غدير، وعدد من ضباط مركز الاختصاص، و35 ضابط من ضباط دبلوم الابتكار، وبحضور أكثر من 1000 مستفيد.

وقال العميد راشد صالح أن الفعالية تمثل تجسيداً عملياً لحرص القيادة العامة لشرطة دبي على لقاء أكبر شريحة ممكنة من المواطنين والمقيمين، والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم عن قرب، وبما يساهم في تحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم وفق أرقى المعايير والممارسات.

وأضاف "تمثل هذه الفعاليات واللقاءات قناة تواصل مهمة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع المستفيدين من الخدمات العامة، وشرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط لكنها تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي.

بدورها، أشارت السيدة فاطمة بوحجير، إلى أن هذه الفعالية تأتي بالتزامن مع ملتقى البراحة المجتمعي الذي نظمه المجلس لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، مؤكدة أن هذه الفعاليات تهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش والحوار بين أفراد المجتمع، واحترام وتقبل الآخرين، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية، والاستفادة من الرياضة كأداة اجتماعية فعالة في المناطق السكنية.