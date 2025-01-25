"السوق العائم" بمهرجان الشيخ زايد .. تجربة استثنائية بطابع آسيوي

يتيح سوق الوثبةالعائم في مهرجان الشيخ زايد 2024-2025، فرصة استثنائية أمام زواره لمعايشة أجواءالأسواق التقليدية في مملكة "سيام" بجنوب شرق آسيا، حيث يضم 40 قارباًعائماً وقائمة من الأطباق العالمية والتايلندية الشهيرة وسط أجواء احتفالية.

ويتميز السوق الذي يُقام لأول مرة، ضمن فعاليات المهرجان المطلة على"نافورة الامارات"، بتوفير تجربة استثنائية على ضفاف بحيرة سوق الوثبةالعائم وفرصة للاستمتاع بالعروض الفنية والموسيقية المستوحاة من ثقافات متعددة،ومنها الصينية واليابانية والعربية وثقافةأمريكا اللاتينية، إلى جانب استعراض رقصات تايلندية تقليدية تعكس تنوعاً ثقافياًفريداً.

جدير بالذكر، أن الأسواق العائمة في تايلند تُعد من أبرز المعالم التراثيةوالثقافية؛ إذ يعتمد السكان المحليون على القوارب لبيع المأكولات والمشروباتوالبضائع المختلفة.

وتنتشر هذه الأسواق في مناطق مثل بانكوك، ودموان سادواك، وأمفاوا، وبانجنام بوينج، وهي وجهات سياحية شهيرة تجذب الزوار الراغبين في اكتشاف نمط الحياةالتقليدي لسكان المناطق المائية.