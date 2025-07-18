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الإمارات

أحمد بن محمد: في يوم عهد الاتحاد نجدد العهد بالسير على دروب الريادة

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البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، على تجديد العهد بالسير على دروب الريادة نحو قمم مجدٍ جديدة في يوم عهد الاتحاد.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : "في يوم عهد الاتحاد، تواصل دولتنا بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحقيق الإنجازات، وصناعة مستقبل يليق باسم دولة الإمارات وشعبها العزيز ... في هذا اليوم، نجدد العهد بالسير على دروب الريادة، نحو قمم مجدٍ جديدة.

وأضاف سموه " في الإمارات، نستند إلى تاريخ عريق ونماذج مضيئة لنصنع المستقبل، ونُنجز على الأرض… كما في الفضاء".