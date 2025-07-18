حاكم رأس الخيمة: "يوم عهد الاتحاد" الأساس الصلب لقيام دولة الإمارات وانطلاق مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن "يوم عهد الاتحاد" يعكس روح وقيم دولة الاتحاد، وهو احتفاء بالخطوات الأولى والجوهرية والأساس الصلب الذي وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام "طيب الله ثراهم"، لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاق مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة في ربوع الوطن المعطاء.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بهذه المناسبة الوطنية، إنه في هذا اليوم نحتفي بوثيقة الاتحاد، ودستور دولة الإمارات، ونستذكر خلاله تضحيات وجهود آبائنا المؤسسين، الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحقيق هذا الاتحاد التاريخي، ونروي فيه لأجيالنا الحالية والقادمة كيف اتحدت القلوب والأفئدة والطموحات اللامحدودة لشعب دولتنا، وكيف مهدت الرؤية الطموحة للحكام المؤسسين الطريق لنا للمضي قدماً في مسيرة الحضارة والتطوّر، والرخاء، والأمن، والأمان.

وأضاف سموه أن التوقيع على عهد الاتحاد يمثّل لحظة خالدة في تاريخ دولتنا، ويوم يبعث الفخر والاعتزاز في نفوسنا جميعاً، فيه توحدت الإرادة لوضع دستور دولة استثنائية تنطلقُ من قيم الحكمة والعدالة والمحبة، أولويتها بناء الإنسان وصناعة غدٍ أفضل وأكثر إشراقاً لأبناء هذه الأرض.

وقال سموه: "بمناسبة الذكرى الـ 54 لتوقيع عهد الاتحاد، نجدد العهد على المضي قدماً وفق قيم الاتحاد التي غرسها الآباء المؤسسون، وعلى الإخلاص لهذا الوطن ليبقى شامخاً قوياً كبنيان الاتحاد والتمسّك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على مكتسبات الدولة، ومضاعفة الجهود لتعزيز جودة حياة أبناء وطننا، ومواصلة مسيرة النهضة، والتنمية، والازدهار بكل إرادة".

وتوجه صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإلى إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى أخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى شعب الإمارات العزيز والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، داعياً الله عز وجل أن يديم على دولة الإمارات أمنها، وأمانها، وازدهارها، وتطورها.