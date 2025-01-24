محمد بن زايد: التعليم الذي يرسخ قيمنا ويستثمر الذكاء الاصطناعي هو طريقنا نحو المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله" أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإمارات وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة أولوية قصوى ونهج متواصل، مشيرا سموه إلى أن التعليم الذي يرسخ قيمنا ويستثمر الذكاء الاصطناعي هو طريقنا نحو المستقبل الأفضل.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : " في "اليوم الدولي للتعليم" نجدد التأكيد أن الارتقاء بالمنظومة التعليمية في الإمارات وتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة أولوية قصوى ونهج متواصل، وأن التعليم الذي يرسخ قيمنا وهويتنا ويأخذ بأحدث تطبيقات التكنولوجيا ويستثمر الذكاء الاصطناعي المسؤول بما يتسق مع أهدافنا التنموية هو طريقنا نحو المستقبل الأفضل الذي نسعى إليه لوطننا وشعبنا".