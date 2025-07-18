عبدالله آل حامد: في يوم عهد الاتحاد نحتفي بـ5 عقود من الاستثمار في الإنسان

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، أن "يوم عهد الاتحاد" مناسبة وطنية نحتفي فيها بمسيرة أكثر من خمسة عقود من الاستثمار في الإنسان، وإعلاء البنيان، ومضاعفة الإنجازات التي أرساها الآباء المؤسسون.

وقال معاليه في كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم عهد الاتحاد، إنه في هذا اليوم نستحضر الجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه حكام الإمارات، من أجل وضع الأساس الصلب لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس قيم الوحدة والتكاتف وبناء المستقبل المشترك، حتى أصبحت دولتنا نموذجاً في التنمية المستدامة، ومثالاً على الإنجاز، ومنارة للإنسانية والتسامح والإخوة الإنسانية.

وأضاف أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل طريقها نحو استدامة التقدم والتنمية الشاملة، حيث جعل سموه تمكين الإنسان محوراً أساسياً في رؤية الوطن المستقبلية، معززاً مكانة الإمارات نموذجاً يُحتذى به في الابتكار والازدهار.

وأوضح أن "يوم عهد الاتحاد" يشكل محطة مهمة نستحضر فيها جوهر الانتماء ومعاني الالتزام بقيم الاتحاد الراسخة، فهو يوم لا يقتصر على الاحتفال بماضٍ مجيد، بل يحمل في طياته دعوة صادقة لمواصلة مسيرة العطاء والعمل بروح الفريق الواحد، لصون ما تحقق والبناء عليه.

وقال معاليه، في هذا اليوم نجدد العهد على الوفاء لقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون، والالتزام بالعمل المستمر من أجل رفعة الوطن وتقدمه.