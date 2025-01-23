مرصد الختم الفلكي يلتقط صوراً لتجمع كواكب المجموعة الشمسية في سماء أبوظبي

قام مرصد الختم الفلكي، مساء أمس، بتصوير تجمع كواكب المجموعة الشمسية التي تزين السماء هذه الأيام، حيث تنعكس أشعة الشمس على هذه الكواكب مما يجعلها تلمع بشكل مميز ما قد يخلط بين رؤيتها وبين النجوم.

ومع بداية العام الحالي كانت الفرصة سانحة لرصد هذه الكواكب معًا في مشهد فلكي فريد، إذ يمكن رؤيتها في بداية الليل باستثناء كوكب عطارد الذي يظهر فقط عند الفجر.

وقالت بسمة ذياب، أمينة سر مركز الفلك الدولي، في تصريح لوكالة أنباء الأمارات " وام"، إن المقاطع التي تم التقاطها لهذه الكواكب توضح الترتيب الزمني لرصدها، مشيرة إلى أن التصوير تم باستخدام تلسكوب بقطر 14 إنش تابع لمرصد الختم الفلكي، وكان موجها نحو الغرب، ويظهر في المقطع الأول كوكب زحل مع أحزمته وحلقاته المميزة، كما تظهر بعض أقماره في أعلى وأسفل الصورة.

وأضافت أن كوكب الزهرة الذي يلمع بشكل مبهر فوق الأفق الغربي يظهر في المقطع الثاني، ومن خلال التلسكوب يظهر الزهرة في طور نصف بدر يشبه القمر في طور التربيع، ويتميز الزهرة وعطارد بظهورهما في أطوار نظرًا لموقعهما بين الأرض والشمس.

وأشارت إلى ظهور كوكب نبتون كنقطة صغيرة في السماء، في المقطع الثالث، وتم رصد أحد أقماره بجانبه، بينما يظهر في المقطع الرابع كوكب أورانوس بوضوح بعد تعريض طويل، حيث يظهر كقرص مع قمره.

وأوضحت أمينة سر مركز الفلك الدولي، أن المقطع الخامس، صور كوكب المشتري، ثاني ألمع كواكب المجموعة الشمسية، في موقعه بالقرب من كبد السماء، حيث يظهر الكوكب مع معالمه المميزة مثل الأحزمة الاستوائية والبقعة الحمراء العملاقة، كما يظهر في الصورة ثلاثة من أقماره، لافتة إلى أن المقطع الأخير تضمن كوكب المريخ الذي يظهر للعين المجردة كنجم برتقالي، وفي التلسكوب يظهر كقرص مع القطب الجليدي للمريخ على طرفه الأيسر.

وقالت إن هذه الظاهرة لم تستغرق أكثر من ربع ساعة لرصد الكواكب معًا في سماء الليل، ويمكن رؤية أربعة منها بالعين المجردة وهي زحل، والزهرة، والمشتري والمريخ، بينما لا يمكن رؤية أورانوس ونبتون إلا باستخدام التلسكوب.

وأكدت بسمة ذياب، أن هذا المشهد الكوكبي لا يعد "اصطفافًا" نادرًا كما يشاع، بل هو تجمع كوكبي حيث تظهر الكواكب معًا في الوقت نفسه دون الحاجة إلى انتظار طويل، وهو ما يحدث كل سنتين أو ثلاث سنوات، ولذلك، فإطلاق عبارة "اصطفاف كوكبي نادر لم يحدث منذ خمسين ألف سنة " هو مبالغة وغير دقيق.

في سياق متصل، أعلن مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، عن تنظيم ليلة رصدية يوم السبت 25 يناير الجاري من الساعة 7 حتى 9 مساءً في مقر المرصد الواقع على طريق أبوظبي - العين، حيث سيتيح للجمهور فرصة المشاركة في الرصد والتصوير.