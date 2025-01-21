مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم تُعلن نتائج الفائزين بجوائزها التربوية

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم، للعلوم الطبية والتربوية، نتائج الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية، في مجال رعاية الموهوبين لعام 2024، والتي فاز فيها جاي يب يانج و جيون لي من أستراليا ، والجوائز التربوية على المستوى المحلي والتي فاز فيها 42 من فئات الطالب المتميز، والمعلم المتميز، والمدرسة المتميزة، والتربوي المتميز، والمؤسسات الداعمة للتعليم .

وقال معالي حميد القطامي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إن المشاركاتِ المتميزة لعناصر المنظومة التعليمية، من طلبةٍ ومعلمين وتربويين ومدارسَ ومؤسساتٍ داعمة للتعليم، عكست مستوياتٍ استثنائية من الجهدِ المتميز والرغبةِ الطموحة في اعتلاء منصاتِ التتويج، مشيرا إلى أن التكريم يشهد كتيبةً جديدةً من 42 فائزاً في الجوائز المحلية، ممن اجتهدوا وثابروا وأظهروا نموذجًا يُحتذى به في الإصرار على التفوق والسعي نحو التميز التعليمي.

ووجه الشكر إلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم الرئيس الأعلى للمؤسسة، على دعمه المستمر، وإلى مجلس أمناء المؤسسة والإدارة التنفيذية على جهودهم، مثمنا حرص أعضاء لجان التحكيم ودقة أدائهم، وكذلك دور الشركاء الذين ساهموا في نجاح الدورة، مهنئا جميع الفائزين على إنجازاتهم.

وتنافس 194 مشاركًا من مختلف إمارات الدولة على المستوى المحلي ضمن الست فئات، وبلغ عدد الفائزين هذا العام 42 فائزًا، حققوا إنجازات لافتة تستحق التقدير، ففي فئة المؤسسات الداعمة للتعليم، حصدت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الجائزة عن مشروع "منصة مدرسة الإلكترونية"، بينما فازت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بمشروعها التعليمي المبتكر لدعم المؤسسات التعليمية، أما في فئة المدرسة المتميزة، فقد تميّزت مدرسة أم غافة الثانوية في العين ومدرسة جيمس ميلينيوم في الشارقة.

وفي فئة التربوي المتميز، فازت سماح محمد علي الذهلي من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إلى جانب مريم حسين اللوغاني من مدرسة الهجرة، بالإضافة إلى شيخة سالم الحفيتي من مجمع زايد التعليمي البدية وهدى سعيد الظهوري من مدرسة معاذ بن جبل بنين.

أما فئة المعلم المتميز، فقد ذهبت الجائزة إلى حنان محمود موسى بوادي من مدارس الإمارات الوطنية، ووفاء عيد شحادة أبو قديري من مدرسة الإبداع للتعليم الأساسي، وفي فئة الطالب الجامعي المتميز، فازت ميره عبدالله أحمد الهرمودي من جامعة الشارقة في المجال الأكاديمي، وخالد عبد الفتاح أحمد قزلي من جامعة الإمارات العربية المتحدة وحامد عبدالله علي البستكي من جامعة خليفة في المجال غير الأكاديمي.

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت المؤسسة، نتائج جوائز المركز العالمي للموهوبين، حيث تضمنت الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية والجائزة الدولية للمبادرات المدرسية، وشارك في الجائزة الدولية للأبحاث التطبيقية 9 أبحاث من 9 دول، وتم اختيار بحث واحد من أستراليا للفوز، وهو بعنوان "اتجاهات المعلمين نحو الطلبة الموهوبين والتعليم الخاص بهم: أنماط الاتجاهات ومحدداتها"، الذي أعدّه الباحثان جي يب جونغ وجيهون لي.

أما الجائزة الدولية للمبادرات المدرسية، فقد شهدت مشاركة مبادرتين من السعودية والهند.

يذكر أن الجوائز تهدف إلى دعم الجهود المستمرة لخلق بيئة تعليمية أفضل للموهوبين حول العالم والاستفادة من الخبرات العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال وتعميمها، ويقوم بعملية التحكيم لهذه الجوائز هيئة تحكيم دولية تضم خبراء عالميين في هذه المجالات.