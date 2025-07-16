عملية "الفارس الشهم 3" تُعلن بدء تحميل سفينة "خليفة" الإنسانية لدعم غزة

بدأ، اليوم، في ميناء خليفة “كيزاد” بأبوظبي، تحميل سفينة خليفة للمساعدات الإنسانية رقم 8، والتي ستتجه إلى ميناء العريش في جمهورية مصر العربية بعد الإنتهاء من عملية التحميل، تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في القطاع.

وتحمل السفينة شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية والإغاثية، التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين في غزة، وتوفير الاحتياجات الأساسية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السكان.

وتشمل الشحنة مواد غذائية متنوعة، من بينها طرود غذائية جاهزة ومستلزمات تشغيل المطابخ الشعبية والمخابز الميدانية، بالإضافة إلى مستلزمات الإيواء مثل الخيام، والحقائب الإغاثية، والملابس، والفرش، والطرود الصحية المخصصة للعائلات والأطفال.

كما تضم السفينة مستشفى ميدانيًا متكاملًا بعدة تخصصات، إلى جانب سيارات إسعاف، وأدوية ومستلزمات طبية حيوية، إضافة إلى صهاريج مياه مخصصة للشرب لتأمين المياه النظيفة للمناطق المتضررة.

وتأتي هذه الشحنة في إطار سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني، وتجسد التزام الدولة بنهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين والمتضررين، وتعزيز جهود الإغاثة بالتعاون مع مؤسساتها الخيرية والإنسانية.