الإمارات تشارك في الاجتماع الدولي لهيئات المسح الجيولوجي بالرياض

شاركت دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الدولي لهيئات المسح الجيولوجي الذي أقيم ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الرابع في العاصمة السعودية الرياض.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الدولي في قطاع التعدين وتطوير القدرات الجيولوجية، بما يساهم في زيادة إنتاج المعادن الضرورية لدعم تحول الطاقة والتنمية الصناعية.

ترأس وفد الدولة، سعادة المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وضم الوفد ممثلين من وزارة الطاقة والبنية التحتية.

كما شارك في الاجتماع رؤساء هيئات المسح الجيولوجي من أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى جهات دولية مرموقة مثل هيئات المسح الجيولوجي الأمريكية والبريطانية، والمكتب الجيولوجي الفرنسي وهيئة المسح الجيولوجي الفنلندية.

ناقش الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز القدرات لزيادة عمليات المسح الجيولوجي، وتمكين المزيد من الاستكشاف، والمساهمة في التقدم العلمي، لمعالجة التحديات المتعلقة بقدرات هيئات المسح الجيولوجي.

كما شهد الاجتماع إطلاق مبادرة دولية لتشكيل ثلاث مجموعات تنسيق محورية تعنى بتطوير المواهب وإتاحة البيانات وإنشاء مركز تميز جيولوجي.

وأكد سعادة المهندس علي قاسم، أهمية هذا الاجتماع في وضع أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن في العالم والمنطقة مما يساهم في تعزيز الصناعات المتقدمة ودعم عملية الحياد الكربوني على المستوى العالمي، بالإضافة إلى بناء القدرات وجعل صناعة المعادن محركا رئيسا لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن مشاركة الوفد الإماراتي تهدف إلى تعزيز التعاون والعلاقات بين الدول المشاركة، لافتا إلى ضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تم التباحث فيها للوصول إلى أفضل النتائج في مجالات النشاط الجيولوجي والتعدين.