محمد بن راشد: مبادرة "القيادات العربية الشابة" سيتابع رعايتها حمدان بن محمد وننتظر منهم الكثير

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن مبادرة "القيادات العربية الشابة " تهدف إلى إعداد جيل قيادي عربي شاب يستطيع رسم ملامح مستقبلنا بأدوات جديدة وإمكانيات متجددة ..

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "أثناء لقائي اليوم مع مجلس إدارة القيادات العربية الشابة … مبادرة أطلقناها قبل عقدين من اليوم بهدف إعداد جيل قيادي عربي شاب يستطيع رسم ملامح مستقبلنا بأدوات جديدة وإمكانيات متجددة" ..

وأضاف سموه " مبادرة "القيادات العربية الشابة " سيتابع رعايتها حمدان بن محمد وننتظر منهم الكثير .. ونعدهم باستمرار دعمنا للشباب العربي في كل ما يحقق ازدهار واستقرار منطقتنا ".