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الإمارات

محمد بن راشد: مبادرة "القيادات العربية الشابة" سيتابع رعايتها حمدان بن محمد وننتظر منهم الكثير

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البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن مبادرة "القيادات العربية الشابة " تهدف إلى إعداد جيل قيادي عربي شاب يستطيع رسم ملامح مستقبلنا بأدوات جديدة وإمكانيات متجددة ..

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "أثناء لقائي اليوم مع مجلس إدارة القيادات العربية الشابة … مبادرة أطلقناها قبل عقدين من اليوم بهدف إعداد جيل قيادي عربي شاب يستطيع رسم ملامح مستقبلنا بأدوات جديدة وإمكانيات متجددة" ..

وأضاف سموه " مبادرة "القيادات العربية الشابة " سيتابع رعايتها حمدان بن محمد وننتظر منهم الكثير .. ونعدهم باستمرار دعمنا للشباب العربي في كل ما يحقق ازدهار واستقرار منطقتنا ".