"أوقاف دبي" تمنح مطعما "علامة دبي للوقف"

منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة "علامة دبي للوقف" لمطعم "أورتو" وذلك لمشاركته في مبادرة "وقف طاولة في مطعم" ضمن حملة شباب الخير.

وتقوم المبادرة على تخصيص ريع طاولة واحدة أو أكثر في مطعم أو تخصيص نسبة من ريع المطعم لإنشاء وقف خيري مستدام يخدم المجالات الخيرية والإنسانية في المجتمع، حيث انضم المطعم للمبادرة بتخصيص جزء من عوائد المطعم لمختلف أوجه الخير في دعم أصحاب الهمم وتعليم الأيتام ومعالجة المرضى غير القادرين ودعم الأرامل.

وزار سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، المطعم ترافقه زينب الجمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، وعدد من كوادر المؤسسة لتقديم الشكر للقائمين على المطعم ومنحهم علامة دبي للوقف.

وأكد المطوع أن مبادرة طاولة في مطعم شهدت منذ إطلاقها مشاركة عشرات المطاعم في مختلف إمارات الدولة ومن مختلف شرائح وأطياف المجتمع الإماراتي من الراغبين بوضع بصمة خير في المشاريع الإنسانية المستدامة التي تخدم المجتمع؛ وقال إن ما يميز مبادرة طاولة في مطعم أن مرتادي المطاعم إلى جانب استمتاعهم بالوجبة فإن قيمة الوجبة ستصب في إنشاء وقف خيري مستدام وسيكونون جزءا من المساهمين في هذا الوقف الإنساني المبتكر.

وأعرب المطوع شكره لصاحب المطعم على انضمامه إلى مبادرة حملة "شباب الخير" بوقف جزء من العوائد، معبرا عن فخره بعطاءات أبناء الوطن وحرصهم الدائم على أداء دورهم الإنساني تجاه المجتمع.

وأثنت زينب التميمي على انضمام مطعم اورتو في مبادرة طاولة في مطعم وتفعيل دوره الإنساني في دعم أصحاب الهمم وتعليم الأيتام ومعالجة المرضى ودعم الأرامل؛ وقالت إن المبادرة شكلّت فرصة لأصحاب المطاعم للمساهمة في هذا الوقف المبتكر ويكونون جزءاً من المشاريع الإنسانية المستدامة لخدمة المجتمع والإنسانية.

وعبر راشد المنصوري صاحب مطعم أورتو عن سعادته بالمشاركة بالمبادرة وحصوله على علامة دبي للوقف، مؤكدا التزامه بهذه المبادرة المبتكرة وحرصه على الاستمرار في دعم المبادرات التي تحقق التكافل الاجتماعي في دولة العطاء والانتماء.