وزيرة الصحة الاستونية: التحول الرقمي يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز تعاوننا مع الإمارات

أكدت معالي رينا سيكوت وزيرة الصحة الإستونية، أن التحول الرقمي في الرعاية الصحية يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الإمارات وإستونيا، حيث شكلت التطورات الكبيرة في قطاع الصحة في كلا البلدين فرصة إستراتيجية للعمل المشترك لتعزيز الحلول الصحية المبتكرة.

وقالت معاليها، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن إستونيا أصبحت منذ تسعينيات القرن الماضي نموذجاً عالمياً مبتكراً في مجال التحول الرقمي، خاصة في القطاع الصحي، من خلال بناء نظام صحي إلكتروني متكامل، يعتمد على بنية تحتية متقدمة تشمل التحقق الآمن من الهوية الرقمية، مما يعزز إمكانية ربط قواعد البيانات الصحية بشكل فعال وآمن.

وأوضحت أن النظام الالكتروني المتكامل لديهم يتيح لمقدمي الرعاية الصحية وصناع القرار الوصول إلى بيانات دقيقة في الوقت الفعلي، مما يعزز قدرة النظام الصحي على تقديم خدمات رعاية صحية مدروسة وفعالة، كما يمنح المرضى القدرة على التحكم الكامل في بياناتهم الصحية.

وأشارت إلى أن الإمارات قامت بتبني العديد من المشاريع الرقمية في قطاع الصحة التي أسهمت في تعزيز مكانتها بين الدول المتقدمة في هذا المجال، منوهة بأن ذلك يسهم في تحسين تبادل البيانات الصحية بين مقدمي الرعاية الصحية في الإمارات، مما يتيح للمرضى القدرة على مراقبة الوصول إلى بياناتهم الصحية.

وفي ما يتعلق بالتحقق من الهوية ودمج قواعد البيانات الصحية، لفتت سيكوت إلى أن إستونيا استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مع التركيز على الوقاية من الأمراض.

وعن آفاق التعاون بين البلدين في مجال الرعاية الصحية الرقمية، أوضحت أن التعاون بين إستونيا والإمارات ليس أمراً جديداً، حيث تم تأسيس شراكات مثمرة بين الشركات الإستونية والمؤسسات الصحية الإماراتية منذ إكسبو 2020 في دبي، ومن خلال هذه الشراكات، تم تصميم منصات متقدمة للخدمات الرقمية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحسين الكفاءة في الرعاية الصحية، مما يفتح آفاقاً لتوسيع هذه الحلول في الإمارات والمنطقة.

وختمت سيكوت تصريحها بالحديث عن معرض مؤتمر الصحة العربي 2025 الذي تستضيفه دبي من 27 إلى 30 يناير الجاري، مؤكدة أن الحدث الذي تشارك به إستونيا يعد فرصة مثالية لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين في مجال الصحة الرقمية.

وقالت إن المعرض والمؤتمر المصاحب يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات والابتكار، حيث سيتسنى للمتخصصين من الإمارات وإستونيا العمل معاً على تطوير حلول صحية مبتكرة قائمة على البيانات، مما يعزز الكفاءة في تقديم الرعاية الصحية ويحقق فوائد ملموسة في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.