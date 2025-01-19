"إسعاد شرطة دبي" وشركة الظبي العقارية يوقعان مذكرة تفاهم

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة وتقديم مزايا حصرية لحاملي بطاقة إسعاد، وقّع مركز بطاقة إسعاد في شرطة دبي مذكرة تفاهم مع شركة الظبي العقارية، تقدم بموجبها الشركة لحاملي بطاقة إسعاد خصومات حصرية بنسبة 5% على شراء الوحدات السكنية التي تمتلكها الشركة، بالإضافة إلى تقديم خدمات صيانة مجانية لمدة عامين لكل عقار يتم شراؤه من قبل حاملي بطاقة إسعاد.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي السيدة منى محمد العامري، مديرة مركز بطاقة إسعاد، ومن جانب شركة الظبي العقارية السيد بيشوي سامي ادوارد آدم، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين المؤسستين وتوفير خصومات مميزة لحاملي بطاقة إسعاد، الأمر الذي يعزز من قيمة البطاقة ويقدم دعماً مهماً لحامليها.