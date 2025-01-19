وزير الخارجية المصري : نأمل إدخال 1000شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، أن هناك من 600 إلى 700 شاحنة مساعدات غذائية جاهزة لعبور معبر رفح لتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال عبدالعاطي، في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات المصرية أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في دمار واسع النطاق للمستشفيات وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والمصابين، معربا عن أمله في إدخال 1000 شاحنة يوميا من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى غزة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في ظل هذه الظروف الصعبة.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس الهلال الأحمر المصري الدكتورة مايا مرسي، قد أكدت من أمام معبر رفح، جاهزية مصر الكاملة للبدء في التحركات الخاصة بالهدنة فور سريانها رسميا، مشيرة إلى وقوف الشاحنات على أهبة الاستعداد بطول الطريق بانتظار الإشارة لبدء دخولها إلى غزة، فيما جرى تجهيز كافة الأماكن لاستقبال المرضى والمصابين، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي.