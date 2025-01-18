حمدان بن محمد :عندما يكون قائدك محمد بن راشد فإنك في مسيرة تطوير لا تنتهي وسباق دائم نحو المركز الأول

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست منظومة متكاملة عالمية المستوى لإسعاد الناس ودراسة مدى رضا المتعاملين والموظفين عن الخدمات الحكومية بهدف ضمان كفاءة أداء مختلف مؤسساتها وإداراتها.

جاء ذلك لدى اعتماد سموه نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي ومؤشر سعادة الموظفين فيها ونتائج المتسوّق السرّي اليومي، التي يعدّها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي سنوياً.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وضعت حكومة دبي الإنسان دائماً على رأس الأولويات فارتقى العمل الحكومي، وارتقت به الخدمات الحكومية، مما أدى إلى الارتقاء بتجربة المتعامل والموظف وسعادة المجتمع، فأصبحت دبي المرجع الرئيس في تصميم وتقديم الخدمات بما يفوق التوقعات".

وأكد سموه أن السعادة غاية وقيمة عليا تنبثق من الخدمات الحكومية السلسة والاستباقية التي تسعى لتقديم الأفضل للجميع. ودبي مدينة السعادة، والنتائج المحققة لعام 2024 تثبت ذلك: فقد بلغ متوسط مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 93.8 %مع تحقيق جميع الجهات المشاركة نسبة 90% وأعلى، و86.7 %متوسط مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي، بينما بلغ متوسط مؤشر المتسوق السري اليومي 95.8%.

وأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن الجهة التي حققت أعلى النتائج قائلاً: "أهنئ مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على تحقيق أعلى النتائج في مؤشري سعادة المتعاملين والموظفين، وأثني على جهود فريق العمل الذي ثابر للحفاظ على موقعه ضمن الثلاث الأوائل لثلاثة أعوام متتالية".

وأضاف: "كما أبارك لكل من هيئة كهرباء ومياه دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لتفوقهم في سعادة المتعاملين، وتفوق كل من مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في سعادة الموظفين".

وأضاف سموه: "فخور بفريق عملي بحكومة دبي والجهود التنافسية من الجميع هي روح دبي المعطاءة والمتميزة لخدمة المجتمع".

وعن التوجّه المستقبلي في هذا الشأن، قال سموه: "وجهت فريق برنامج دبي للتميز الحكومي بالعمل فوراً على تصميم وتنفيذ آلية شاملة تضمن تكامل دراسات سعادة الموظفين والمتعاملين مع التقييم المؤسسي لتصبح أكثر شمولية وتكاملاً مع فئات منظومة التميز الحكومي، ليتم إعلان النتائج في حفل جوائز البرنامج.. وكلي ثقة بتعاون جميع الجهات للارتقاء ببيئة العمل والخدمات الحكومية لتظل دبي أسعد مدينة في العالم".

أوائل

وحققت الجهات الحكومية التالية المراكز الأولى في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين للعام 2024: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 98.75%، وهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 97.01%، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بنسبة 96.99%.

بينما حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين لعام 2024 كل من: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 96.7%، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بنسبة 96.2%، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي بنسبة .%95.3

وسجلت نتائج مؤشر دراسة المتسوق السرّي اليومي لعام 2024 متوسطاً قدره 95.8% بما يؤكد أهميتها المحورية في تحفيز استدامة الأداء الحكومي المتميز، ويدعم مخرجات دراسة مؤشر سعادة المتعاملين وسعادة الموظفين في حكومة دبي.

ويحقق مؤشر المتسوق السرّي اليومي تقييم جودة الخدمات الحكومية في دبي، ومن ضمنها المتابعة المستمرة لشروط ومتطلبات وإجراءات وتجربة الحصول على الخدمة، وتقييم قنواتها كمراكز الخدمة ومراكز الاتصال والمواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية.

تحليل البيانات

وتتلقى منصة رقمية خاصة مدعومة بتكنولوجيا تحليل البيانات نتائج الزيارات لكل جهة حكومية وتعمل على تقييمها ونمذجة بياناتها بهدف التحسين والتطوير، ويتم استخدام تلك البيانات كذلك في تقييم التميز الحكومي للجهات المشمولة بالدراسة.

ولتعزيز مبدأ التغذية الراجعة والدروس المستفادة، تعرض منصة الكترونية متطورة موحّدة نتائج الدراسات بعد احتسابها، وتمكّن المستخدمين المعتمدين لدى الجهات الحكومية من الاطلاع على النتائج التفصيلية لكل جهة بالمقارنة بالمتوسط على مستوى حكومة دبي والمقارنة بنتيجة الجهة في العام السابق، مع إمكانية استعراض نتائج تفصيلية مصنفة تساعد الجهة الحكومية على تركيز جهود التطوير والتحسين في المناطق الأكثر احتياجاً لها.

20 عاماً من الدراسات

ويأتي إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نتائج الدراسة لعام 2024 بالتزامن مع مرور عقدين لإطلاق دراسات سعادة المتعاملين والموظفين والمتسوق السري في دبي، فهي ثمرة دراسات مستمرة ساهمت نتائجها في ترسيخ تصدر منظومة التميز الحكومي بدبي على المستوى العالمي، ومواصلة تكريس مقومات وركائز الريادة والتنافسية والاستباقية للإمارة وللدولة في مختلف مؤشرات الأداء العالمية.

أثر ملموس

من جانبه، قال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي: "تعد دراسات السعادة من أهم المؤشرات التي نعتمد عليها للتطوير المستمر والابتكار المتواصل في الخدمات الحكومية وذلك لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بجعل خدمة وإسعاد الناس أولوية في العمل الحكومي، الأمر الذي أصبح أثره ملموساً من خلال رصد الانطباعات الإيجابية من قبل المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى زوار الإمارة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على مستوى المقارنات مع المدن العالمية الأخرى".

وأضاف معاليه: "نعيش عصر البيانات التي تخدم عمليات اتخاذ القرار، والتي تعد ثروة المستقبل لعمل الحكومات، وكما كان لحكومة دبي السبق لتبني رصد تفاعل المتعاملين والموظفين استناداً إلى البيانات العلمية والمعطيات الدقيقة لتمكينها من تطوير خدماتها، سنعمل بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لمواصلة تطوير المنظومة الحكومية وتوظيف كافة مكوناتها للارتقاء بالعمل الحكومي بما يمكّن الجهات الحكومية للتميّز والريادة في تقديم الخدمات بما يفوق التوقعات ويعزز جاهزية ومرونة القطاع الحكومي".

تطوير وتكامل

من جانبه، لفت الدكتور هزاع خلفان النعيمي، مساعد الأمين العام لـقطاع التميّز وتطوير الخدمات الحكومية المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، إلى أن دراسات مؤشر سعادة المتعاملين، وسعادة الموظفين، والمتسوق السرّي اليومي، حققت نتائج قياسية خلال العام 2024 وستشهد تطورات ملموسة في المرحلة المقبلة على مستوى الاستفادة من البيانات لتمكين الجهات الحكومية من مواصلة الابتكار في الخدمات.

وأضاف الدكتور النعيمي: "كما سنحرص في المرحلة القادمة على مواصلة تطوير دراسات السعادة بما يتكامل مع الأداء المؤسسي، وتقييم المخرجات وطرح التوصيات التي تسهم في مواصلة الارتقاء بمستويات سعادة المتعاملين والموظفين وتكريس نموذج دبي عالمي المستوى في الأداء المتميز والخدمات الحكومية الريادية".

تصميم الدراسات

وقالت إيمان السويدي، مدير إدارة تنفيذي للتقييم والدراسات بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي: "نعمل من خلال مقارنة منهجيات عملنا بأفضل الممارسات العالمية على تقديم الأفضل والمبتكر في تصميم الدراسات وآلية إجرائها بما يضمن التعرف الدقيق على آراء متعاملي وموظفي حكومة دبي لتمكين الجهات من بناء بيئة عمل ايجابية وتقديم خدمات حكومية ريادية وتجارب متكاملة ومبتكرة مما يسهم في جعل دبي أسعد مدينة في العالم".