بلدية دبي تُطلق النسخة الثانية من مهرجان حتّا الزراعي

ضمن أجندة برنامج "مزارع دبي" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، والهادف إلى دعم القطاع الزراعي والمزارعين المواطنين في الإمارة؛ وبحضور معالي آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، تنطلق اليوم (السبت)، فعاليات النسخة الثانية من "مهرجان حتّا الزراعي" الذي تُنظمه بلدية دبي حتى تاريخ 22 يناير الجاري في منطقة بحيرة ليم، بمشاركة نخبة من المزارعين الإماراتيين وأصحاب العِزَب والشركات الزراعية المحلية.

ويهدف المهرجان إلى تأسيس منصة تجمع المزارعين الإماراتيين، والمستثمرين، والشركات الزراعية، والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص، بما يتيح لهم عرض منتجاتهم وخدماتهم وأعمالهم، ودعم نمو السوق الزراعي الإماراتي، وتسليط الضوء على النمو الذي يحققه القطاع الزراعي في إمارة دبي، تكاملاً مع رؤية وخطط حكومة دبي الرامية إلى تنظيم دعم وتطوير المزارعين، وتمكين شباب حتّا المزارعين من تطوير مشاريعهم الزراعية.

ويأتي المهرجان هذا العام في إطار مبادرة "شِتَا حتّا" التي أطلقها "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، وبإشراف "اللجنة العليا للإشراف على منطقة حتّا" وضمن حملة "#وجهات_دبي"، بهدف إلقاء الضوء على السمات العديدة التي تتسم بها حتّا على كافة المستويات كوجهة سياحية وتراثية وزراعية غنية بعناصر التميز.

ويركّز مهرجان حتّا الزراعي على الارتقاء بجوانب السياحة الزراعية في منطقة حتّا، والتعريف بأهم المزارع السياحية، وفتح آفاق جديدة للتواصل وتبادل الثقافة الزراعية والتقنيات، والتجارب، والخبرات، وذلك في ظل الممكنات التي تزخر بها منطقة حتّا كإحدى أفضل المقاصد السياحية على مستوى دبي ودولة الإمارات، نظراً لما تتمتع به من تنوع بيئي وتراثي يجعل منها وجهة مناسبة للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة خاصةً في فصل الشتاء.

ويدعم المهرجان مستهدفات الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتّا، ومبادرات اللجنة العليا للإشراف على تطوير منطقة حتّا، الطامحة إلى تعزيز الجانب الاقتصادي والسياحي، وتوفير الفرص لتشجيع ودعم المشاريع الوطنية المحلية لأهالي المنطقة، ومساندة التجّار وأصحاب المشاريع الصغيرة وتحفيزهم على عرض منتجاتهم الزراعية، والاحتفاء بالتراث الغني والإنتاج الزراعي لحتّا.

الأمن الغذائي يتصدّر منظومة التنمية

من جانبها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أن دولة الإمارات تضع تعزيز الأمن الغذائي الوطني المستدام ضمن أهم الأولويات للمساهمة في منظومة التنمية الشاملة في كافة المجالات، مشيرةً إلى أن ملف الزراعة يحظى بأهمية خاصة في هذا التوجه من أجل زيادة الإنتاج المحلي من العديد من المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وقالت معاليها: "كانت أبرز جهود الدولة مؤخراً إطلاق البرنامج الوطني (ازرع الإمارات) الهادف إلى التوسّع في الزراعة في كل أنحاء الدولة، وإشراك كافة فئات المجتمع في تلك المنظومة. وبالتأكيد يلعب مهرجان حتّا الزراعي دوراً مهماً في ترسيخ الزراعة كنشاط رئيسي، وغرسها كثقافة في نفوس أفراد المجتمع، ذلك بفضل أجندة برنامج "مزارع دبي" الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي".

وأشارت معاليها إلى أن حتّا تحظى بأهمية خاصة كونها أحد مكونات الإرث الزراعي في دبي والإمارات، وتمثل تنميتها الزراعية المستمرة إضافة مميزة لجهود الدولة للنهوض بكامل القطاع الزراعي من أجل مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأضافت معاليها: "بجانب مهرجان حتّا الزراعي، سيشهد هذا العام العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة تحت مظلة (ازرع الإمارات) و(المركز الزراعي الوطني) من أجل تقديم دعم غير محدود وخدمات استثنائية للمزارعين المواطنين والمزارع المحلية بهدف إحداث تحول حقيقي في كامل القطاع".

دعم التنمية الزراعية

من جهته، أكّد سعادة مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، أهمية مهرجان حتّا الزراعي، الذي يُقام في إحدى أقدم وأهم المناطق الزراعية الغنية بتنوعها في دبي ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن المهرجان يأخذ مكانة رئيسة ضمن أجندة برنامج "مزارع دبي" الرامي إلى دعم المزارعين الإماراتيين المُنتجين، وتطوير الزراعة المحلية الإنتاجية، بما يتكامل مع البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي يعزز توجهات الدولة للتنمية الزراعية، وتحقيق الريادة في القطاع الزراعي المحلي.

وقال سعادته: "نسعى إلى جعل مهرجان حتّا الزراعي منصة متكاملة للارتقاء بقدرات المزارعين المواطنين في منطقة حتّا، وتعزيز المنظومة الزراعية في الإمارة كركيزة للتنمية المستدامة، والارتقاء بقدرة المزارع الإماراتي على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق؛ تدعم بلدية دبي تلك المساعي من خلال توفير خدمات وتسهيلات متعددة للمزارعين وأصحاب العِزَب في منطقة حتّا، بهدف تشجيعهم، وزيادة كفاءتهم وتطوير قدرات الإنتاج الزراعي، التي تجعل مزارعهم مزارع مستدامة داعمة لمنظومة الأمن الغذائي في الإمارة، كجزء من محاور الخطة الاستراتيجية للبلدية لبناء منظومة غذائية مستدامة، تسهم في جعل دبي أكثر استدامةً وجَودةً للحياة".

أجندة ثرية

يتضمّن المهرجان فعاليات متنوعة تشمل؛ عرض المنتجات الزراعية والحيوانية من مزارع وعِزَب حتّا، إلى جانب ورش زراعية تثقيفية، وجلسات حوارية، فضلاً عن تواجد لافت للشركات المتخصصة في مستلزمات ومراحل الإنتاج الزراعي، والتقنيات الزراعية الحديثة. كما يتخلل الحدث مسابقات وفعاليات مصاحبة، تهدف إلى إبراز أفضل الممارسات الزراعية منها؛ مسابقة المزايدة حيث يتنافس المشترون لتقديم أعلى سعر لشراء وبيع المواشي في مزاد علني، ومسابقة المزاينة لتقييم جمال وجودة المواشي، مع تكريم المزارعين وأصحاب العِزَب المميزين تقديراً لإسهاماتهم وتحفيزاً لهم لمواصلة التميّز في المستقبل.

وتتسم دورة هذا العام من المهرجان بمشاركة نخبة من أصحاب الإنجازات من خلال حوارات ستروي جوانب مهمة من تاريخ حتّا الزراعي، وأبرز قصص النجاح الزراعية، والموروث الزراعي والثقافي في المنطقة، إضافةً إلى حوارات تفاعلية محفزة مع رواد الأعمال وأصحاب المزارع الشباب، للحديث عن تجربتهم في الزراعة لتحفيز شباب حتّا على خوض غمار ريادة الأعمال في قطاع الزراعات الحديثة في المنطقة.

كما ستقدم الشركات التسويقية عرضاً لأهم الحلول التسويقية ومتطلبات السوق الحالية، ودعم الممارسات الزراعية المستدامة لدى المزارعين، ودورها في الارتقاء بجَودة وسلامة المنتج الزراعي ورفع القيمة التسويقية للمنتج المحلي.

كذلك، ستوفر بلدية دبي خلال المهرجان منصة الإرشاد الزراعي، لتقديم الإرشادات والمعلومات الزراعية للمزارعين والمهتمين في الزراعة، بالإضافة إلى عرض خدمات البلدية، وتوفير مختبر دبي الذكي المتنقّل التابع لإدارة مختبر دبي المركزي، لتقديم خدمة الفحوصات المخبرية مجاناً للمزارعين، والفحص الميكروبيولوجي للخضروات والفواكه، والمياه الجوفية والري. كما ستوفر حافلة متنقلة لإدارة خدمات الصحة العامة، التوعية والتثقيف والإرشاد البيطري لأصحاب حيوانات المزرعة والعاملين في المزارع والعِزَب في منطقة حتّا، فضلاً عن تقديم خدمة فحص الكشف عن الأجسام المضادة للبروسيلا Detection of Brucella Antibody مجاناً للمشاركين من أصحاب العِزَب.

دعم شامل

وفي إطار جهودها الرامية إلى توفير خدمات وتسهيلات زراعية شاملة، قدمت بلدية دبي لمزارعي منطقة حتّا خلال الموسم الزراعي 2024، حزمة من الخدمات شملت؛ مواد دعم مجانية، وتوزيع 24,550 كيساً من الأسمدة العضوية والكيماوية، و2,440 كيساً من أصناف البذور الزراعية كالخضروات والورقيات، وتوفير 1,350 من المصائد الضوئية والفرمونية ضمن برنامج المكافحة والوقاية من الآفات، حيث بلغ إجمالي عدد المزارع التي غطتها الخدمات الزراعية في حتّا 232 مزرعة حتى نهاية العام 2024.

كما نفّذت أكثر من 1,250 زيارة ميدانية لتقديم الإرشادات الزراعية، ونظّمت 12 دورة تدريبية حقلية للمزارعين والعمال، و4 ملتقيات زراعية خلال الموسم الزراعي في حتّا 2024، إلى جانب إنشاء أول مزرعة سياحية (مزرعة الفراولة النموذجية). وهدفت تلك الجهود إلى تعزيز الوعي في مجال الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات الزراعية، وتمكينهم من أجل الوصول إلى مستويات إنتاج مميزة، بما يدعم "استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة دبي.