"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تطلق اسم النخوة على 7 مساجد

تزامنًا مع اليوم السابع عشر من يناير الذي قال عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات - حفظه الله- هو يوم نتذكر فيه قوة وصمود وتضامن شعب الإمارات العربية المتحدة، أطلقت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة اسم النخوة على 7 مساجد على مستوى إمارات الدولة.

وقال الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة إن الهيئة تحرص على تخليد كل قيم الفضيلة والشهامة والنخوة التي يتميز بها قيادة وشعب الإمارات لتظل نبراسًا للأجيال بنا يعزز فيهم قيم التضحية والدفاع عن مكتسبات الوطن والصمود أمام كل ما يستهدف مكانته وقيادته وموارده، مشيرًا إلى أن المساجد هي رمز من رموز تخليد القيم في المجتمع، وأن تسمية هذه المساجد باسم النخوة في مختلف إمارات الدولة فيه دلالة واضحة على أهمية حضور القيم الوطنية المحورية في بيوت الله تعالى، لتظل مساجد الوطن قلاعًا حضارية يستقي منها الناس معاني التعاون والترابط الإيجابي من أجل المحافظة على الوطن ومقدراته الحضارية.

وأكد الدرعي أن يوم 17 يناير تاريخ يخلد نخوّة وطن، وتلاحم شعب، وقوّة دولة، وهو يوم قطعت فيه دولة الإمارات دابر الإرهاب والعدوان، وأن تاريخ دولة الإمارات سيبقى بحكمة قيادتها مرصَّع بقيم الشهامة والمروءة والعمل الإنساني؛ يزين هامة قيمها فيه "تاج النخوة" في ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - حفظه الله - سائلًا الله تعالى أن يحفظ الإمارات وأن يديم عليها نعمة الاستقرار والازدهار.