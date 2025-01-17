مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم ترعى مؤتمر "EROC 2025"

تشارك مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، في معرض ومؤتمر "EROC 2025" كراع بلاتيني، وإضافة إلى منصة عرض للجوائز الطبية التي تقدمها وأبرز البرامج الداعمة للقطاع الصحي.

وقالت الدكتورة سلامة المهيري، مديرة إدارة التميز الطبي في المؤسسة، إن المؤتمر يُعدّ إحدى أبرز الفعاليات الطبية العالمية في مجالات طب الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق، وإن مشاركة المؤسسة في رعايته تؤكد التزامها بتعزيز الابتكار والبحث العلمي ودعم التميز في القطاع الصحي محلياً ودوليا.

وأضافت أن المؤتمر يمثل فرصة استثنائية لالتقاء نخب الخبراء والمتخصصين من أنحاء العالم، بما في ذلك دول آسيا، والشرق الأوسط، والهند، وأوروبا، والولايات المتحدة، ما يعد فرصة لمواكبة المستجدات الطبية العالمية، مؤكدة أن المؤسسة تؤمن بأهمية دعم المبادرات النوعية التي تُحدث أثراً إيجابياً مستداماً من خلال الإسهام في جهود تعزيز ثقافة التطوير والابتكار والاستمرار في دفع عجلة التعاون الدولي نحو تحقيق الإنجازات المؤثرة في تحسين الحياة الصحية.

ويعد مؤتمر "EROC 2025" مثالاً على التزام المجتمع الطبي العالمي بتعزيز التفاعل والتعاون بين التخصصات المختلفة، وسيشهد مشاركة واسعة من خبراء ومتخصصين يمثلون أبرز الجامعات والمؤسسات الطبية في العالم، ما يجعله نقطة انطلاق لمناقشات علمية تعزز الابتكار وتستكشف آفاقاً جديدة لتحسين الخدمات الطبية.