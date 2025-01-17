«سالك» تعلن بدء تطبيق التعرفة المرنة اعتباراً من 31 يناير الجاري

أعلنت شركة سالك البدء في تطبيق التعرفة المرنة على جميع البوابات باستثناء شهر رمضان المبارك، اعتباراً من 31 يناير 2025، وذلك ضمن خطة انسيابية الحركة المرورية في دبي.

ووفقاً لنظام التعرفة المرورية المرنة للطرق (سالك)، الذي سيبدأ تطبيقه في نهاية يناير 2025، ستكون التعرفة مجانية خلال الفترة من الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، حتى الساعة 6:00 صباحاً، وستكون التعرفة خلال أيام الأسبوع، ستة دراهم، في أوقات الذروة الصباحية من الساعة 6:00 إلى الساعة 10:00، وفي أوقات الذروة المسائية من الساعة 4:00 إلى الساعة 8:00.

وستكون التعرفة أربعة دراهم، خارج أوقات الذروة من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 4:00 مساءً، ومن الساعة 8:00 مساءً إلى الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، وستكون التعرفة في يوم الأحد، باستثناء أيام الأعياد والمناسبات والفعاليات، أربعة دراهم على طول اليوم، ومجانية بعد منتصف الليل من الساعة 1:00 إلى 6:00 صباحاً.