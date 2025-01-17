حمدان بن محمد : استثمار صندوق "KKR" العالمي 5 مليارات دولار في "جلف داتا هب" الإماراتية إنجاز جديد

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع أن استثمار صندوق "KKR" العالمي 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية إنجاز جديد، حيث يهدف هذا الاستثمار الأول من نوعه في المنطقة إلى توسيع منصات مراكز البيانات محلياً وعلى مستوى الشرق الأوسط.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس : "في أبريل 2024، أطلقنا خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي بهدف ترسيخ مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز نمو هذا القطاع الحيوي"..

وأضاف سموه " واليوم، نحقق إنجازاً جديداً مع إعلان صندوق "KKR" العالمي عن استثمار 5 مليارات دولار في شركة "جلف داتا هب" الإماراتية، التي انطلقت من دبي عام 2012... يهدف هذا الاستثمار الأول من نوعه في المنطقة إلى توسيع منصات مراكز البيانات محلياً وعلى مستوى الشرق الأوسط".

وختم سموه " نتطلع إلى الترحيب بمزيد من شركاء النجاح في المرحلة المقبلة، بهدف تعزيز القدرات الرقمية ودفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى آفاق جديدة انطلاقاً من دبي... لأن دبي هي المستقبل، والمستقبل هو دبي".