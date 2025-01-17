مكتوم بن محمد: سيظل 17 يناير مرسخاً لقيم الولاء والعطاء لتبقى الإمارات شامخةً بالعز والمجد

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن يوم السابع عشر من يناير من كلّ عام سيبقى وقفةً لشعب الإمارات وقيادتها، نستذكر فيها مشاعر الوحدة والولاء والنخوة التي يتمتع بها أبناء هذا الوطن.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "سيبقى السابع عشر من يناير من كلّ عام وقفةً لشعب الإمارات وقيادتها، نستذكر فيها مشاعر الوحدة والولاء والنخوة التي يتمتع بها أبناء هذا الوطن، وسيظل هذا اليوم ملهماً للأجيال القادمة، ومرسخاً لقيم الولاء والعطاء والتضحية في القلوب، لتبقى الإمارات شامخةً بالعز والمجد، وتنعم بالأمان والاستقرار".