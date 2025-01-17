طحنون بن زايد: 17 يناير شاهد على قدرة الإمارات ومؤسساتها على تجاوز التحديات

أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أن يوم 17 يناير يمثل شاهداً على قدرة الإمارات ومؤسساتها على تجاوز التحديات التي تواجهها وحماية مكتسباتها وصون سيادتها.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "يمثل 17 يناير شاهداً على قدرة الدولة ومؤسساتها على تجاوز التحديات التي تواجهها وحماية مكتسباتها وصون سيادتها".

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد: "في يوم النخوة نؤكد على أن دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تمضي بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً".