تزامناً مع ذكرى 17 يناير.. تغيير اسم «شارع الأصايل» إلى «النخوة» في أبوظبي

أعلنت دائرة البلديات والنقل تغيير اسم «شارع الأصايل» في مدينة خليفة إلى «شارع النَّخوة»، تزامناً مع الذكرى الثالثة للهجوم الحوثي السافر بالمسيّرات في 17 يناير عام 2022. وتشير تسمية «النَّخوة» إلى المروءة والشهامة والقدرة على تحمُّل الصعاب في سبيل مساعدة الغير، وهو الدور الذي قامت به دولة الإمارات في مواجهة الحوثيين.

يُعَدُّ «شارع النَّخوة» المعروف سابقاً بـ«شارع الأصايل» أحد أهم الشوارع الرئيسية الحيوية في مدينة خليفة في إمارة أبوظبي، ويمتد على ستة كيلومترات بدءاً من شارع الفرسان، ويتقاطع مع شوارع رئيسية عدة في المدينة، منها شارع ذياب بن عيسى، وشارع البندر. ويمتاز «شارع النَّخوة» بجمال التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه، ويشهد كثافة في عدد مرتاديه، حيث يمتد من منتجع الفرسان الرياضي الدولي إلى مدينة مصدر.

وكان الحوثيون قد شنّوا هجوماً بالمسيّرات يوم 17 يناير 2022، أسفر عن حريق وانفجار في ثلاثة صهاريج وقود في منطقة مصفح، ووقع حادث حريق بسيط في منطقة البناء في مطار أبوظبي الدولي (مطار زايد الدولي حالياً). وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين بجروح تراوحت بين الطفيفة والمتوسطة.