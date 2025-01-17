حمدان بن محمد: 17 يناير يروي قصة الولاء المتجذر والحب الفِطري للوطن

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن شعب الإمارات أثبت للعالم قوة تلاحمه في السابع عشر من يناير، وقدم فيه المقيمون على أرضه نموذجاً مشرفاً في حب هذه الأرض.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في السابع عشر من يناير، نستحضر كل معاني النخوة والتفاني والعطاء … يومٌ أثبت فيه شعب الإمارات للعالم قوة تلاحمه، وقدم فيه المقيمون على أرضه نموذجاً مشرفاً في حب هذه الأرض".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: "سيبقى هذا اليوم منارة للأجيال القادمة، يروي قصة الولاء المتجذر والحب الفِطري للوطن … وبعون الله، وبعزيمة شعبنا، ستظل الإمارات واحةً للأمن والأمان، ورمزاً للتقدم والاستقرار".