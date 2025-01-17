عبدالله الفلاسي: إطلاق "محمد بن زايد سات" علامة فارقة في مسيرة ريادة الإمارات في الفضاء

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن إطلاق "محمد بن زايد سات"، يمثل إنجازاً تاريخياً وعلامة فارقة في مسيرة ريادة دولة الإمارات في مجال تكنولوجيا الفضاء، مشيراً إلى أنَّ تطوير هذا المشروع الوطني الطموح بسواعد وخبرات وطنية يجسد الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تمكين الكوادر الإماراتية باعتبارها رهان المستقبل.

وأوضح أن "محمد بن زايد سات" يعزز مكانة الدولة في السباق الفضائي العالمي، ويفتح آفاق جديدة للبحث العلمي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز الكبير يمثل لحظة فخرٍ لكل إمارتي. وأكد الفلاسي التزام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بمواصلة المساهمة في تعزيز مكانة الدولة المرموقة في مُختلف القطاعات، وتطوير استراتيجيات تمكين المورد البشري الإماراتي.