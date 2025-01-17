محمد بن راشد: ستبقى الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار والازدهار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن قيمنا الراسخة في التضحية والعطاء والتفاني ستبقى منارة لنا وللأجيال القادمة وستبقى الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار والازدهار.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نستذكر في السابع عشر من يناير مشاعر الوحدة والولاء والالتفاف والنخوة من شعب الإمارات مواطنين ومقيمين".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ستبقى قيمنا الراسخة في التضحية والعطاء والتفاني منارة لنا وللأجيال القادمة وستبقى الإمارات واحة للأمن والأمان والاستقرار والازدهار".