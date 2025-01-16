استقبله رئيس الدولة .. الرئيس المصري يصل الإمارات في زيارة عمل

وصل فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم أبوظبي في زيارة عمل إلى الدولة.

وكان في مقدمة مستقبلي فخامته لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

كما كان في الاستقبال..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي وعدد من المسؤولين.