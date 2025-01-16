الإمارات.. توقعات بسقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الشمالية مع احتمال سقوط أمطار خاصةَ ليلاً، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على البحر آخر الليل.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً ليلاً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:55 والمد الثاني عند الساعة 04:52 والجزر الأول عند الساعة 08:49 والجزر الثاني عند الساعة 51: 21. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 00:06 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:50.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 15 85 35

دبي 23 16 85 35

الشارقة 23 11 85 35

عجمان 24 11 80 30

ام القيوين 24 11 80 30

رأس الخيمة 25 10 80 30

الفجيرة 25 15 75 35

العـين 24 12 85 30

ليوا 24 9 90 30

الرويس 19 11 90 45

السلع 19 11 90 45

دلـمـا 19 14 90 70

طنب الكبرى / الصغرى 23 14 85 65

أبو موسى 22 13 85 65