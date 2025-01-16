محمد بن راشد يكرم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب 2024»

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب 2024» على منصة «متحف المستقبل» في دبي.

وكرم سموه خلال الحفل الفائزين الستة ؛ وهم البروفيسور أسامة الخطيب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا، والفنان ضياء العزاوي عن فئة الأدب والفنون، والبروفيسور عمر ياغي عن فئة العلوم الطبيعية، والبروفيسورة ياسمين بلقايد عن فئة الطب، والمهندس سهل الحياري عن فئة العمارة والتصميم، والبروفيسور ياسين آيت سحالية عن فئة الاقتصاد.

وشهد احتفالية تكريم الفائزين بالمبادرة، الأكبر من نوعها عربياً، نخبة من العلماء والأكاديميين والمفكرين والباحثين والوزراء والسفراء والدبلوماسيين والمسؤولين، إلى جانب ذوي الفائزين المكرمين وزملائهم، بحضور وسائل الإعلام المرئي والمسموع والرقمي العربية والإقليمية.

ويأتي الاحتفاء بالفائزين بجائزة «نوابغ العرب» تقديراً لدورهم الحضاري والإنساني، وإبرازاً لما حققوه من إنجازات علمية ومعرفية وبحثية وثقافية وإبداعية ساهمت في تقدم البشرية، وحفزت الملايين من المواهب والكفاءات والشباب على استلهام مسيراتهم كمنارات وأعلام في تخصصات الطب، والعلوم الطبيعية، والاقتصاد، والهندسة والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم، والأدب والفنون.