إقامة دبي تزين جوازات الزوار بختم "محمد بن زايد سات" احتفاء بإطلاق القمر الصناعي

رحبت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بزوار دولة الإمارات عبر مطارات دبي بتزيين جوازات السفر بختم "محمد بن زايد سات" احتفاءً بإطلاق القمر الصناعي الذي يمثل إنجازاً إماراتياً جديداً في قطاع الفضاء.

يأتي هذا التكريم احتفاء بإطلاق القمر الصناعي "محمد بن زايد سات"، الذي يعد إنجازاً مهماً ويعكس رؤية القيادة الطموحة.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن عن نجاح إطلاق القمر الصناعي "محمد بن زايد سات" من قاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة سبيس إكس، ليكون القمر الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال استكشاف الفضاء.

وأكد المركز تلقي الإشارة الأولى من القمر بنجاح، مُعلناً عن كفاءة أنظمته وأدائه الممتاز بعد وصوله إلى مداره.

ويتميز القمر الصناعي "محمد بن زايد سات" بتكنولوجيا متطورة تتيح له تصوير الأرض بدقة استثنائية، حيث يمكنه إنتاج صور أكثر تفصيلاً بزيادة عشرة أضعاف مقارنة بالأنظمة السابقة، مما يتيح مراقبة دقيقة للبيئة والأنشطة الاقتصادية.