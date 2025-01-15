أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تلقي الإشارة الأولى من القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، والتأكد من عمل أنظمته بكفاءة، بعد نجاح إطلاقه إلى الفضاء.

‏وبذلك، تبدأ مهمة القمر الاصطناعي الأكثر تطوراً في المنطقة، والتي سيقدم من خلالها بيانات تخدم التنمية في كل أنحاء العالم.

وانطلق بنجاح مساء أمس "الثلاثاء" القمر الاصطناعي الأكثر تطورا في المنطقة "محمد بن زايد سات" من قاعدة "فاندنبرغ" الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بواسطة صاروخ "فالكون 9" الذي تُشغله شركة "سبايس إكس"، ليشكل خطوة نوعية جديدة في مسيرة الدولة نحو الريادة في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.

ويعتبر "محمد بن زايد سات"، نقلة نوعية في مسار الإمارات لاستكشاف الفضاء، حيث تم تطويره بالكامل بأياد إماراتية في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويساهم في التعامل مع الكوارث وتحسين الحياة عبر إنتاج صور دقيقة على مدار الساعة، بمساحة تفاصيل أقل من متر مربع، تفوق إنتاجية المركز الحالية بعشرة أضعاف، من خلال مشاركة البيانات الملتقطة بسرعة ثلاث مرات أكثر من الحالية، مما يُعزز الاستفادة الفورية لتحسين القطاعات المتنوعة.

وكان فريق عمل مركز محمد بن راشد للفضاء قد أتم بنجاح الاختبارات النهائية للقمر الاصطناعي في منشآت "سبيس إكس" بالولايات المتحدة الأمريكية.