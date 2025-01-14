منصور بن محمد يطلق مبادرة "جاهزية المليار" أكبر مبادرة عالمية في مجال الحماية والسلامة من مخاطر الحرائق

برعاية وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة دبي، أطلق الدفاع المدني بدبي مبادرة "جاهزية المليار"، والتي تعتبر الأكبر عالمياً في مجال الحماية والسلامة من مخاطر الحريق؛ وتهدف إلى تدريب وتوعية "مليار" شخص حول العالم بسبل الوقاية خلال الفترة من 2025 إلى2027 .

تأتي المبادرة الرائدة التي تقودها دولة الإمارات ضمن جهود عالمية بمشاركة 34 دولة و18 منظمة إطفاء كبرى، وهو ما يعكس الدور الريادي للدولة في تعزيز منظومة الأمن والسلامة عالمياً. وتتضمن المبادرة مشروع قوافل الأمل لمساعدة ودعم الدول النامية من خلال توفير المعدات اللازمة وإنشاء مراكز إطفاء لرفع جاهزيتها واستجابتها للطوارئ ما يسهم في توطيد التعاون الدولي في مجال السلامة.

وفي هذه المناسبة، قال سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي: "ستسهم المبادرة في رفع مستوى الوعي حول الوقاية من الحرائق وأهمية إجراءات السلامة عبر حملات توعوية على مستوى عالمي، عن طريق منصة رقمية تقدم دورات تدريبية متخصصة بالعديد من اللغات، بالإضافة الى تقديم البرنامج لشهادات الكترونية معتمدة من رئيس المؤشرات العالمية للحرائق وجاهزية دفاع مدني دبي، للمتدربين بعد اتمامهم للدورات".

وأضاف سعادة المطروشي أن المبادرة على النطاق المحلي ستنظّم حملات توعوية واسعة لجميع فئات المجتمع، سواء على مستوى الأفراد، والمؤسسات الحكومية والشركات، والمدارس، من أجل تأكيد رسالة المبادرة وإنجاح أهدافها بما لها من قيمة كبيرة في تعزيز مستويات الأمن والسلامة للجميع، حيث يبقى الوعي بمتطلبات وإجراءات الوقائية من أهم الضمانات لتفادي مخاطر الحريق.