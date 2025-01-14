الإمارات.. توقعات بسقوط أمطار غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً وغائما أحياناً شرقاً وشمالاً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

الرياح شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند الساعة 04:02 والجزر الأول عند الساعة 20:51 والجزر الثاني عند الساعة **:**

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 23:36 والجزر الأول عند الساعة 16:49 والجزر الثاني عند الساعة 05:36.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 17 75 40

دبي 26 17 80 40

الشارقة 25 16 85 35

عجمان 26 18 70 45

ام القيوين 24 15 85 40

رأس الخيمة 26 16 80 30

الفجيرة 26 20 70 35

العـين 25 13 90 30

ليوا 23 13 90 35

الرويس 21 15 90 45

السلع 21 10 90 40

دلـمـا 20 17 90 70

طنب الكبرى / الصغرى 24 19 70 50

أبو موسى 24 19 80 40.