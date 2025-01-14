Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

محمد بن زايد: الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع

undefined's profile picture

البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات، حفظه الله، أن الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "يسعدني الترحيب بالقادة والمسؤولين والخبراء والضيوف من كل أنحاء العالم في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" لنتشارك معاً الرؤى والأفكار ونتبادل الخبرات من أجل مستقبل أفضل للبشرية. الإمارات داعم رئيس للعمل الجماعي الدولي لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للجميع وتؤمن بأن التعاون هو الطريق لوضع الإستراتيجيات الفاعلة للتعامل مع التحديات العالمية المشتركة".